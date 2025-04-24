В Германии раскрыли причину интереса Трампа к России

Россия может предложить президенту США Дональду Трампу намного больше, чем Украина. Причину интереса Трампа к РФ раскрыло немецкое издание Spiegel.

«Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу. Украина может говорить только об Украине, Кремль обо всем», — указано в статье.

Трамп оценил прошедшие в Лондоне переговоры

Отмечается, что с Россией Трамп сможет обсуждать множество вопросов — от Китая и Ближнего Востока до нефти в Арктике и ядерной программе Ирана. При этом Кремль, отмечает газета, всегда будет стараться показывать «политические и деловые перспективы».

Ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. Он отметил, что с представителями России договариваться оказалось проще, чем с Киевом.