Трамп: Россия готова к «сделке» по Украине, осталось договориться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Россия готова к «сделке» по Украине, передает NBC News.

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«Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал американский лидер.

Он заметил, что думал, что договориться с украинским коллегой будет проще.

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Накануне Трамп назвал Зеленского «человеком без карт для игры», а ситуацию на Украине — «плачевной». Он подчеркнул, что политик потеряет страну, если продолжит военный конфликт и не пойдет на уступки. Республиканец также задался вопросом, почему ВСУ не сражались за Крым весной 2014 года, если Киеву «так нужен российский полуостров». Он также сообщил, что «никто не просит украинского президента признать Крым территорией России».

Ранее в Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа.