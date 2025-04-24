Трамп ушел от ответа на вопрос о Крыме

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп ушел от ответа на вопрос о Крыме
© globallookpress.com

«Я хочу, чтобы конфликт закончился. Я хочу заключить сделку и сохранить жизни», — сказал глава государства.

Он также в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он позволил украинскому конфликту случиться и потратил сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, хотя эти деньги можно было бы использовать в США.

Трамп прокомментировал свое взаимодействие с Зеленским

Ранее Трамп высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

«С Зеленским куда сложнее иметь дело, чем я изначально думал, но это нормально», — сказал он, добавив, что с представителями России договариваться оказалось проще.

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