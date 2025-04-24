Трамп ушел от ответа на вопрос о Крыме

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Я хочу, чтобы конфликт закончился. Я хочу заключить сделку и сохранить жизни», — сказал глава государства.

Он также в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он позволил украинскому конфликту случиться и потратил сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, хотя эти деньги можно было бы использовать в США.

Трамп прокомментировал свое взаимодействие с Зеленским

Ранее Трамп высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.