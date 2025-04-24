СМИ назвали причину спешки Трампа с урегулированием на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до истечения 100 дней после его инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

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Источник считает, что в рамках заключения любой сделки Крым будет признан территорией России, что «явно сложно» для президента Украины Владимира Зеленского.

30 апреля исполнится 100 дней со дня инаугурации Трампа.

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До этого Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма территорией России.

Впервые о том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg.

Позже Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, в которой полуостров становится частью России. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию.