Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

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В то же время американский лидер допустил, что встреча скорее всего пройдет после этой поездки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент ведется подготовительная работа к личной встрече Путина и Трампа.

Трамп может выступить с радикальным решением по Украине

«Эта встреча должна быть продуктивной», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также добавил, что решение украинского кризиса невозможно без восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Во время беседы лидеры стран договорились нормализовать отношения двух государств. В частности, они указали на возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.