В Белом доме обратились к Европе с призывом по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна делать больше для достижения мира на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует ТАСС.

© Лента.ру

По словам чиновницы, американский лидер всегда подчеркивал, что европейским странам нужно прикладывать больше усилий для завершения украинского конфликта.

«Он ясно им это давал понять как в частном порядке, так и публично, когда многие европейские лидеры посещали Белый дом», — сказала она.

"Терпение Трампа иссякает". Белый дом прокомментировал действия Зеленского

Ранее Левитт заявила, что Трамп разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Она предупредила, что терпение главы государства иссякает.