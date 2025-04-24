В США рассказали о накричавших друг на друга Маске и главе Минфина США

Глава департамента эффективности правительств США (DOGE) Илон Маск и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свидетелей перепалки и осведомленные источники.

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«Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента [США Дональда] Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США», — утверждается в публикации.

Маск решил меньше работать на президента США

Отмечается, что спор оказался настолько громким, что один из помощников вклинился между чиновниками, чтобы избежать эскалации. По данным Axios, напряжение между двумя соратниками Трампа нарастало давно и было вызвано как различием подходов к государственному управлению, так и тем, что глава DOGE изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию министра финансов.

Ранее появилась информация о том, что Илон Маск решил уделять больше времени компании Tesla, а не государственной службе. По словам предпринимателя, его работа в качестве руководителя департамента в основном завершилась.