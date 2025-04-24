Собор Святого Петра был открыт до 05:30 для прощания с Папой Франциском

Собор Святого Петра был открыт до 05:30 (06:30 мск), принимая желающих проститься с Папой Римским Франциском. Как указывает агентство ANSA, уже в 07:00 (08:00 мск) собор открылся снова, и к этому времени уже образовались очереди на вход.

Прощание началось в среду, и, по примерным подсчетам, у гроба побывали около 50 тыс. человек. Время ожидания в очереди составило в среднем четыре часа.

До начала публичного прощания тело понтифика было перенесено из его личной резиденции - дома Святой Марфы, где он умер 21 апреля, - в собор. Прощание продлится до 19:00 (20:00 мск) 25 апреля, после чего состоится обряд закрытия гроба.

Похороны - отпевание в соборе Святого Петра и погребение в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре) - пройдут 26 апреля в присутствии глав государств и правительств, включая президента США Дональда Трампа, коронованных особ и представителей разных церквей. Россию на них будет представлять по поручению президента министр культуры Ольга Любимова. От РПЦ приедет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

266-й Папа Римский Франциск (аргентинец Хорхе Марио Бергольо) возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года после отречения от престола предшественника Бенедикта XVI. Во время его понтификата происходило сближение с РПЦ, что вылилось в историческую встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2016 году, отмечалось расширение межрелигиозного диалога, главным образом с исламом, а также были улучшены отношения с Китаем.