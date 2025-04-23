Чехия призвала найти компромисс для достижения мира на Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал стороны конфликта на Украине найти компромисс, который позволит им достигнуть мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ЧТК.

При этом Павел подчеркнул, что такой компромисс не должен быть ультиматумом для Украины. Помимо этого он также заявил, что США оказывают куда больше давления на Украину, чем на Россию.

«Для достижения мира необходим компромисс. Однако компромисс не должен быть выполнением ультиматума для Украины. Поэтому, когда США выступили с лозунгом "Мир через силу", я посчитал это теми действиями, которые могут вести к цели», — заявил он.

Кроме того, Павел также добавил, что возможные территориальные потери со стороны Украины должны быть временными.

Ранее Песков заявил, что полное прекращение огня на Украине возможно только после того, как ВСУ покинут территории, которые были включены в состав РФ в сентябре 2022 года.