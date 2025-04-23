План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине свидетельствует о провале попыток изолировать Россию. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

В издании отметили, что, предложив Украине признать Крым российским, а также постепенное ослабление санкций против РФ в обмен на немедленное прекращение боевых действий, администрация Трампа «отошла от воинственной риторики, доминирующей до сих пор, и пытается вернуть в центр переговоров реальность». Однако Владимир Зеленский, решив игнорировать не только референдум 2014 года, но и истощение конфликта, продолжает транслировать антироссийскую риторику, отказываясь признавать полуостров за РФ.

«Трамп с Рубио, Уиткоффом и Келлогом настаивают на реалистичном решении: завершить конфликт, обеспечить безопасность Украины без вступления в НАТО и начать прямой диалог с Москвой. Это не капитуляция, а признание того, что изоляция России не дала результатов и что мир достигается посредством конкретных компромиссов, а не идеологических лозунгов. Пока ЕС пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции. Возможно, именно это и раздражает тех, кто, подобно Зеленскому, предпочитает разжигать конфликт, а не сидеть за столом мирных переговоров», — считают в L'AntiDiplomatico.

Ранее Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что не признает Крым российским, несмотря на то, что США предложили это в качестве одного из ключевых пунктов для урегулирования конфликта. Комментируя его слова, Трамп сказал, что это вредит мирным переговорам с Россией.