Зеленский напомнил США об одном обещании по Крыму

США в 2018 году обещали не признавать Крым российским. Об этом на своей странице в социальной сети Х напомнил президент Украины Владимир Зеленский.

Он прикрепил скриншот заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который сказал:

«США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Помпео также тогда заявил, что Вашингтон не будет признавать претензии РФ на суверенитет над «захваченной силой в нарушение международного права» территорией.

«Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии с ее твердыми решениями», — написал Зеленский.

"Терпение Трампа иссякает". Белый дом прокомментировал действия Зеленского

Ранее Белый дом оценил позицию Зеленского в переговорах по Украине.