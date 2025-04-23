FT: три страны Европы пытаются убедить Украину отказаться от территорий

Власти Великобритании, ФРГ и Франции обеспокоены ужесточением позиции США по отношению к Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В среду, 23 апреля, в Лондоне была запланирована встреча США, Украины, Великобритании, Германии и Франции на уровне министров иностранных дел.

За сутки до начала мероприятия об отказе от участия в нем сообщили госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, главы МИД ФРГ, Франции, Соединенного Королевства.

Журналисты предположили, что переговоры сорвались потому, что Украина хотела «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное — потом».

В США призвали Зеленского уступить Крым России

Собеседник газеты отметил, что лидеры европейских стран пытаются обнаружить точку соприкосновения для заключения сделки, условия которой не вынудили бы Украину нарушить все свои красные линии, но подтолкнули бы Киев к «территориальной уступке как конечной точке переговоров».

Ранее сообщалось, что ключевым фактором в решении американской делегации отказаться от визита в Лондон стало заявление Владимира Зеленского о том, что Киев «юридически не признает [принадлежность] Крыма» России.