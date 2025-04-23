Экс-депутат Рады назвал парад Победы в Москве законной целью Киева

Красная площадь во время парада Победы в Москве может стать законной целью для Киева. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин в эфире Youtube-канала экс-нардепа Борислава Березы.

Лапин считает, что руководство ВСУ может готовить удар по параду Победы, ведь там 9 мая будет сосредоточено множество российских военных.

«Красная площадь — это законная цель для нас так же. На Красной площади сколько будет военных? Ну, так же бог велел влупить», — рассуждает украинский националист.

Береза поддержал его безумное предложение, предположив, что украинские спецслужбы якобы уже готовят атаку на Москву, передает телеканал «360».

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не приветствует участие стран объединения в параде 9 мая в Москве.