NYP: Байдена "пририсовали" на семейной пасхальной фотографии

Бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, "пририсовали" на семейном пасхальном снимке. Фотография была опубликована в его аккаунте в соцсети Х, сообщает New York Post.

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Как пишет СМИ, пользователи интернета заметили несостыковки. Например, почему экс-лидер Штатов стоит в синем костюме, в то время как на остальных домашняя одежда, почему он расположен на заднем плане в странной позе и под неестественным углом.

Некоторые предположили, что Байден, вероятно, не смог лично присутствовать на фотосессии из-за состояния здоровья. Другие же задались вопросом, а жив ли он.

Ранее сообщалось, что Байден может поучаствовать в организации новых избирательных кампаний от Демократической партии США. Он может заняться сбором денег на финансирование мероприятий, в числе которых промежуточные выборы в конгресс в следующем году, утверждали журналисты.

Часть демократов считают, что экс-лидер страны может мобилизовать часть электората партии.