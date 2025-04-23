Стало известно, почему Рубио не поехал в Лондон

В СМИ появилась информация о том, почему госсекретарь США Марко Рубио не приехал на переговоры по Украине в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Как сообщает издание, Рубио отказался от переговоров из-за того, что украинская сторона не хочет обсуждать новые инициативы президента США Дональда Трампа. При этом Украина, по информации источника, воспринимает предложения Белого дома как «сильно предвзятые в сторону России».

«Госсекретарь Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине, проходящих в Лондоне в среду, когда стало ясно, что Украина хотела обсудить прежнее предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня, а не его новые предложения о мире», — сообщает издание.

Ранее стала известна причина срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине в Лондоне.