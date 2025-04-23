"Терпение Трампа иссякает". Белый дом прокомментировал действия Зеленского

Президент США Дональд Трамп разочарован поведением Владимира Зеленского, терпение американского лидера иссякает, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом пишет ТАСС.

Ранее украинский лидер рассказал журналистам The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским.

«Президент [США] разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет видеть мир. Но, к сожалению, Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении», — подчеркнула Левитт.

По ее словам, Трамп не просит Украину признать Крым, никто не просит украинских чиновников это сделать, он просит их сесть за стол переговоров.

Трамп прокомментировал отказ Зеленского признать Крым российским

Президент США полагает, что для хорошего соглашения обе стороны должны выйти из-за стола переговоров слегка недовольными, заметила Ливитт.

Пресс-секретарь пояснила, что украинская сторона пытается вести переговоры «методами мегафонной дипломатии», через средства массовой информации. Она добавила, что это неприемлемо для Трампа.

По мнению американского лидера, уточнила Ливитт, переговоры должны проходить за закрытыми дверями. Она добавила, что «терпение главы США заканчивается».