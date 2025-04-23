«Японская Ванга» предсказала крупную катастрофу в 2025 году

«Японская Ванга» предсказала крупную катастрофу, которая произойдет через три месяца. Ее провидение появилось в СМИ.

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70-летняя японская художница манги Рё Тацуки с 1980-х годов известна своими необычными предсказаниями, которые, по словам ее сторонников, не раз сбывались. Ее книга «Будущее, которое я видела», основанная на предполагаемых пророческих снах, снова стала популярной в интернете после того, как некоторые описанные в ней события действительно произошли.

Среди наиболее известных предсказаний Тацуки — землетрясение в Кобе в 1995 году и предсказание о пандемии неизвестного вируса. Она также якобы предвидела цунами в Японии в 2011 году.

— Через 25 лет, в 2020 году, появится неизвестный вирус, который исчезнет после пика в апреле и появится снова через десять лет, — говорила предсказательница.

В последнее время обсуждается новое предсказание Тацуки на июль 2025 года. По ее словам, ей снилось, что океан «закипает» к югу от Японии, что может привести к разрушительному цунами.

Последователи трактуют это как потенциальное подводное извержение вулкана, способное вызвать опасные волны, затрагивающие Японию, Тайвань, Индонезию и Северные Марианские острова. Кроме того, вызывает беспокойство упоминание о «фигурах, похожих на драконов», движущихся в сторону Гавайев, пишет LADBible.

О вероятных цунами предупреждают и ученые. Некоторые специалисты в области науки предполагают, что таяние ледников в Антарктиде поспособствует образованию гигантских волн.