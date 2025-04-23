Орбан готов вступить в битву с Брюсселем из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен начать битву с Брюсселем и не допустить вступления Украины в Евросоюз, потому что оно может привести к разрушению всего европейского сообщества.

Выступая на встрече с общественностью в городе Пилишвёрёшвар (область Пешт), глава правительства заявил, что на карту поставлено само существование ЕС.

"В ближайшие шесть месяцев произойдет самая тяжелая и масштабная битва, потому что именно от этого будет зависеть будущее Европейского союза", - подчеркнул Орбан, выступление которого показал телеканал М1. Он напомнил, что руководство ЕС решило добиться присоединения Украины до 2030 года, а до него "уже рукой подать". "Если это произойдет, то все, что мы слышали об украинской мафии, разрушении сельского хозяйства и ухудшении общественной безопасности в Европе, подтвердится", - предупредил премьер.

Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС на референдуме

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто, также участвовавший во встрече с общественностью, заявил, что Евросоюз движется к своему краху из-за намерения поощрять миграцию, продолжать войну на Украине и принять эту страну в свой состав.

"Чтобы спасти Европу от разрушения, необходимо сказать "нет" всем трем угрозам. Мы должны сказать "нет" войне, мы должны сказать "нет" миграции, и мы должны сказать "нет" Брюсселю, который подталкивает Украину к вступлению в Европейский союз ускоренными темпами", - подчеркнул министр.

Правительство Венгрии инициировало проведение общенационального референдума по вопросу о вступлении Украины в ЕС и продолжает встречи с гражданами по всей стране, пропагандируя свою точку зрения. Кабинет министров считает, что поспешное присоединение Украины к сообществу нанесет непоправимый ущерб европейской экономике и втянет ЕС в прямой конфликт с Россией. Будапешт намерен руководствоваться результатами референдума на консультациях с Брюсселем. Орбан попросил всех граждан принять участие в голосовании, пояснив, что это "определит судьбу Венгрии на десятилетия вперед".