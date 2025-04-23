Владимиру Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым. Об этом заявил американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями США ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, передает РИА Новости.

По его мнению, если Зеленский не признает этого, то сделка с ним невозможна. Сакс считает, что при таком сценарии госсекретарь США Марко Рубио был прав, решив отказаться от встречи с украинской делегацией в Лондоне.

«Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского», — уверен он.

Сакс объяснил свои слова тем, что полуостров является частью РФ в течение последнего десятилетия, подавляющее большинство его населения — этнические русские, которые хотят быть часть России, а также тем, что у Киева нет военного способа вернуть его.

«Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года ясно это показало», — заключил он.

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине на уровне глав МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были перенесены из-за отказа участвовать в них со стороны американских представителей. Указывалось, что Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф пошли на этот шаг из-за нежелания Зеленского признать Крым частью РФ.