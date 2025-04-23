Сакс назвал самую легкую уступку для Зеленского

Аксинья Кравченко

Владимиру Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым. Об этом заявил американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями США ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, передает РИА Новости.

Сакс назвал самую легкую уступку для Зеленского
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По его мнению, если Зеленский не признает этого, то сделка с ним невозможна. Сакс считает, что при таком сценарии госсекретарь США Марко Рубио был прав, решив отказаться от встречи с украинской делегацией в Лондоне.

«Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского», — уверен он.

Сакс объяснил свои слова тем, что полуостров является частью РФ в течение последнего десятилетия, подавляющее большинство его населения — этнические русские, которые хотят быть часть России, а также тем, что у Киева нет военного способа вернуть его.

«Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года ясно это показало», — заключил он.

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине на уровне глав МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были перенесены из-за отказа участвовать в них со стороны американских представителей. Указывалось, что Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф пошли на этот шаг из-за нежелания Зеленского признать Крым частью РФ.

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