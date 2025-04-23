В Киеве испугались возможного решения Трампа после его критики Зеленского

Чиновники в Киеве обеспокоены возможностью того, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может обвинить украинскую сторону в срыве мирных переговоров. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится [Владимир] Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи», — отмечается в материале.

Ранее Трамп заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.

Помимо этого, он выразил мнение, что Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией.