На Западе призвали Трампа перестать помогать Зеленскому

Аксинья Кравченко

Ирландский журналист Чей Боуз призвал президента США Дональда Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому. Его слова приводит РИА Новости.

На Западе призвали Трампа перестать помогать Зеленскому
© РИА Новости

Боуз отметил, что Зеленский и «антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне решили сказать миру "нет"».

«Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с Зеленским и прекратить оказывать ему поддержку», — добавил журналист.

Ранее Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что не признает Крым российским, несмотря на то, что Вашингтон предложил это в качестве одного из ключевых пунктов для урегулирования конфликта. Комментируя его слова, Трамп сказал, что это вредит мирным переговорам с Россией.

Напомним, что сегодня, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине на уровне глав МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были перенесены из-за отказа со стороны американских представителей участвовать в них.

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