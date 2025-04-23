Ирландский журналист Чей Боуз призвал президента США Дональда Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому. Его слова приводит РИА Новости.

Боуз отметил, что Зеленский и «антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне решили сказать миру "нет"».

«Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с Зеленским и прекратить оказывать ему поддержку», — добавил журналист.

Ранее Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что не признает Крым российским, несмотря на то, что Вашингтон предложил это в качестве одного из ключевых пунктов для урегулирования конфликта. Комментируя его слова, Трамп сказал, что это вредит мирным переговорам с Россией.

Напомним, что сегодня, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине на уровне глав МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были перенесены из-за отказа со стороны американских представителей участвовать в них.