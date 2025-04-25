Вучич предложил провести форум с участием Трампа, Путина и других лидеров

Президент Сербии Александр Вучич выступил с предложением провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием ведущих мировых лидеров. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, Белград может организовать в период от марта до мая "большой глобальный форум с разными темами".

Вучич отметил, что видит на таком мероприятии президента РФ Владимира Путина, французского лидера Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа. "Сначала хочу получить разрешение для организации такого форума от мировых лидеров", - сказал Вучич.

16 апреля он подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление, связанное с предстоящими переговорами по газовому соглашению и сотрудничеству с Россией.

Вучич отметил, что его решение вызвано необходимостью обсудить с российскими партнерами условия дальнейшего газового сотрудничества, судьбу компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") и другие стратегические вопросы. До этого стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.