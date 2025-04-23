Госсекретарь США Марко Рубио опозорил своего британского коллегу Дэвида Лэмми, отменив визит в Лондон на переговоры с украинской делегацией. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

"Британский министр был смущен внезапным решением Рубио не прилетать на встречу во вторник", - пишет издание.

Именно под председательством министра иностранных дел Британии должна была состояться встреча по урегулированию украинского конфликта, на которую также были приглашены представители США, Украины, Франции и Германии. В итоге встреча все-таки состоялась, однако прошла на более низком, чем ожидалось, уровне. Украинцам, кроме самого Лэмми, удалось встретиться с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Утверждалось также, что с делегацией из Киева должен говорить спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, однако пока о таких контактах не сообщалось.

С другой стороны, в неловком положении оказался и сам Рубио: буквально за несколько часов до его отлета Владимир Зеленский внезапно выступил с заявлением о том, что Украина не будет обсуждать в Лондоне признание Крыма российским, что предлагала сделать американская сторона. Тем самым украинский главарь, по сути, свел на нет все предыдущие дипломатические усилия Вашингтона.

В самом же Лондоне сейчас опасаются, что сейчас самые важные контакты проходят непосредственно между Москвой и Вашингтоном.