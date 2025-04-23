Немецкие политики не должны забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом. Так прокомментировала призыв властей Германии не приглашать представителей РФ на мероприятия в честь юбилея Победы лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

Ранее МИД ФРГ порекомендовал районам и муниципалитетам не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященным 80-летию разгрома нацистской Германии.

«Тем, кто больше не знает или не хочет знать, что советская армия несла на себе основное бремя войны против нацистской Германии и что 27 миллионов человек из бывшего Советского Союза, большинство из которых русские, стали жертвами войны немецкого вермахта на уничтожение, не место в немецкой политике», — уверена Вагенкнехт.

По ее мнению, решение властей ФРГ «наносит ущерб международному престижу страны». Она добавила, что в Германии витает «новый дух, который мысленно готовит государство к следующей войне с Россией». Также Вагенкнехт напомнила о роли руководства СССР в объединении ФРГ.