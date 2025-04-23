Трамп назвал плачевной ситуацию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине является «плачевной». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Владимиру Зеленскому стоит заключить мир как можно быстрее, иначе он может «потерять страну». При этом американский президент уверен, что это может произойти еще через три года конфликта.

«Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна — он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею много общего с желанием спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые умирают без всякой причины», — написал он.

Помимо этого Трамп также добавил, что сегодня США и Россия близки к соглашению по Украине, но «человек, у которого нет карт на руках» может сорвать подписание сделки.

Ранее Трамп пообещал «быть любезным» с Китаем.