WSJ: Трамп может выступить с радикальным решением по Украине

Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп может обвинить Украину в срыве переговоров по мирному урегулированию и прекратить поставки помощи. Издание отмечает, что переговоры зашли в тупик и это вызывает все большее разочарование президента США.

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Напомним, что ранее Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором раскритиковал слова Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает российский статус Крыма. Трамп отметил, что это вредит мирным переговорам. Он также сказал, что Зеленский может либо подписать мирное соглашение, либо воевать еще три года и потерять всю страну.

Украинские официальные лица сказали в беседе с журналистами издания, что обеспокоены настроением Трампа. Они опасаются, что он "может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от дальнейшей военной помощи".

В статье говорится, что американский лидер все больше разочаровывается и обвиняет Владимира Зеленского в том, что он не принял мирный план США.

Трамп прокомментировал отказ Зеленского признать Крым российским

Между тем глава украинской делегации в Лондоне Андрей Ермак опубликовал сообщение о том, что он, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров встретились в британской столице со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Представителей европейских стран на этой встрече не было.

Ермак отметил, что Келлогу было передано сообщение, что Украина выступает за полное и безусловное прекращение огня, что должно стать первым шагом для начала переговоров о достижении мира.