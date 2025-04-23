Трамп прокомментировал отказ Зеленского признать Крым российским

Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредно для переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Президент Украины Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается: "Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад с подачи президента [США] Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения", - подчеркнул Трамп.

Зеленский сделал заявление о признании Крыма территорией России

Он вновь заявил, что сделка по мирному урегулированию близка к заключению