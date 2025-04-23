Европейский дипломат высказался о санкциях против России

Санкции против России не должны быть вечными, но пока изменений нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил европейский дипломат.

Он отметил, что санкции вводятся по определенным причинам, поэтому если они меняются, то ограничения «могут эволюционировать».

«Санкции не должны быть вечными», — добавил дипломат, подчеркнув, что «пока таких причин для изменений нет».

Напомним, что ЕС ввел против РФ уже 16 пакетов санкций. В настоящее время европейские страны работают над 17-м.