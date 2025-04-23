В ЕС заявили о намерении выстраивать отношения с новыми партнерами

Евросоюз высоко ценит партнерство с США, но намерен выстраивать новые партнерские отношения с другими странами для обеспечения своей экономической безопасности. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Выступая на конференции в США, он сказал, что в будущем ЕС и США «будут нуждаться друг в друге еще больше», особенно в мире, который «становится все более конфликтным и конкурентным».

«Но мы также намерены устанавливать новые партнерские отношения по всему миру, чтобы диверсифицировать их и укреплять таким образом, чтобы обеспечить нашу экономическую безопасность», — добавил Домбровскис.

По его словам, ЕС уже заключил торговые соглашения с 76 странами и недавно завершил переговоры с Меркосур и Мексикой. Также Евросоюз продолжает переговоры с Индией, Таиландом, Филиппинами, Индонезией, ОАЭ и другими странами, указал еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что новые торговые соглашения направлены на цифровое партнерство, стратегические инвестиции и доступ к важнейшему сырью — источникам энергии будущего. Таким образом ЕС намерен обеспечить свое будущее, оставаясь открытым для инвестиций и торговли, заключил он.