Стала известна причина срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине

В СМИ объяснили срыв встречи глав МИД пяти стран в Лондоне по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Согласно информации издания, срыв произошел после того, как Украина подготовила для встречи документ — в нем Киев заявил о невозможности проведения переговоров по территориальным вопросам до полного прекращения огня. Именно этот документ, по сообщению источника, и стал причиной срыва встречи.

При этом Reuters также утверждает, что подобная реакция и «нервозность США» может указывать на то, что позиция Белого дома расходится с представлениями Украины о мирном соглашении с Россией.

«Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня"», — сообщает издание.

Франция обозначила одно из основных требований Европы по урегулированию на Украине

Ранее причину срыва встречи в Лондоне озвучили в Кремле.