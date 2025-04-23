Вэнс рассказал о своих мыслях после последней встречи с папой Римским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс много размышлял о том, что стал последним известным международным чиновником, который видел папу Римского Франциска перед смертью. Его слова приводит The Washington Post.

Отмечается, что в размышлениях об этом Вэнс провел три дня. По словам вице-президента США, ему до сих пор трудно осознать, что он стал последним известным международным политиком, который папу Римского перед смертью.

«Это довольно безумно. Когда я увидел его, то не знал, что ему осталось жить на Земле меньше 24 часов. Думаю, это было великое благословение. И я стараюсь помнить, что мне повезло, что я смог пожать ему руку и сказать, что я молюсь за него каждый день», — сказал Вэнс.

Он указал, что знал о болезни понтифика, но «не осознавал, насколько все серьезно».

Напомним, что папа Римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.