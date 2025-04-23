Министр обороны США сделал заявление о гарантиях безопасности Европе

Хегсет сделал заявление о гарантиях безопасности Европе
Соединенные Штаты более не могут являться единственным гарантом безопасности Европы, признал министр обороны США Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, глава Пентагона рассказал об изменениях в европейской политике Вашингтона в ходе выступления в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле (штат Пенсильвания).
«Время, когда Соединенные Штаты были единственным гарантом европейской безопасности, прошло», — подчеркнул Хегсет.
Сенатор Дакуорт призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных
Ранее глава ведомства сообщил, что США ещё не определились с решением об уровнях дальнейшего военного присутствия на территории Европы. Оно будет зависеть, пояснил министр, в том числе от переговоров с представителями России.