В России отреагировали на планы властей Эстонии создать военную базу в Нарве

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал планы властей Эстонии создать военную базу в городе Нарва, расположенном на границе с Россией.

Ранее о соответствующей инициативе рассказал глава генштаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус. По его словам, на базе в Нарве планируется разместить более 200 эстонских военнослужащих и «подразделения союзников». Генерал отметил, что Силы обороны получили «неожиданно положительный отклик» от парламентских партий, когда заявили о необходимости усилить военное присутствие в Нарве.

Оленченко подчеркнул, что Нарва расположена в эстонском уезде Ида-Вирумаа, где преобладает русскоязычное население.

Русскоязычные граждане проживали там испокон веков - и в те времена, кода Эстония еще входила в состав Российской империи, и в те времена, когда она входила в состав СССР. А после отделения страны от СССР регион был местом компактного проживания русскоязычных граждан. Поэтому создание военной инфраструктуры в Нарве означает попытку подавить русскоязычное население, а также вовлечь его в военную деятельность, к примеру, в качестве обслуживающего персонала. Одним словом, это создание дополнительного раздражителя для РФ. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

По инициативе Эстонии между Москвой и Таллином ранее не был подписан пограничный договор, напомнил специалист.

«Первая попытка подписать такой договор была еще в 2005 году, еще одна – в 2012-м. Но Эстония претендует на то, чтобы в преамбулу пограничного договора был включен вопрос о Пыталово. Это исторический район, который по Рижскому мирному договору 1920 года оказался в составе Эстонии, но не потому, что там было эстонское население, а потому, что договор был подписан по линии прекращения огня между Советской Россией и Эстонией. Впоследствии данный вопрос был признан ничтожным и российскими, и эстонскими властями, однако эстонские власти при разных правительствах все равно уклонялись от подписания договора о границе. Он так и не подписан. Но, несмотря на это, Эстонию приняли в НАТО. И теперь на юридически неоформленной границе Таллин намерен создать военный объект», - отметил эксперт.

После отделения стран Прибалтики от СССР в 1991 году все эстонские военные подразделения располагались на объектах, построенных в советские времена, добавил Оленченко.

«В основном, эти объекты были сосредоточены на западе Эстонии. Но сейчас со стороны НАТО наметилась тенденция, согласно которой военные объекты возводятся на границе с Россией. И Эстония – это не первая страна, где были предприняты соответствующие действия. Так, в Латвии и в Литве ранее были приняты решения о расширении зоны военных маневров вплоть до российских границ. А это также усиливает напряженность», - сказал эксперт.

Оленченко вместе с тем отметил, что у каждой прибалтийской страны есть свой куратор в НАТО.

«Куратором Эстонии является Великобритания. И Лондон активно стимулирует Эстонию на обострение отношений с Россией. Так, эстонские власти ранее приняли решение, позволяющее ее военным предпринимать силовые действия против судов в море, которые могут представлять угрозу стране. Косвенными инициаторами таких действий выступили именно англичане. И этот момент тоже нужно учитывать. Кроме того, нужно учитывать, что Эстония рассматривается как участник патрулирования восточной части Балтики судами НАТО. Поэтому можно говорить о том, что Таллин создает условия для обострения отношений с РФ. И он так поступает в противовес усилиям США по нормализации обстановки на Украине. При этом Эстония вовлечена в конфликт и наемниками, и экспертами, и поставками вооружений. Поэтому, насколько я понимаю, на Эстонию, а также в равной мере на Латвию и Литву сейчас переносится тяжесть того, чтобы быть дополнительными раздражителями в отношениях с Россией, ведь их действия провокационны. Они лишь способствую нагнетанию обстановки», - сказал политолог.

Говоря о возможной реакции Москвы на провокационные действия Эстонии, эксперт напомнил о недавнем заявлении директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии ущерб будет нанесен всему блоку НАТО, а первыми, кто пострадает, «будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран».

Ранее планы Эстонии создать базу в Нарве прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.