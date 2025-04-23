Знаменитый перстень папы Франциска разобьют молотком

Знаменитый перстень папы римского Франциска «кольцо рыбака» уничтожат во избежание подделок. Об этом пишет портал Metro.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Римско-католическую церковь он возглавлял 12 лет.

По данным издания, решение об уничтожении перстня примет камерленго Кевин Джозеф Фаррелл (кардинал, отвечающий за дела Ватикана в период между понтификатами).

Каждое кольцо изготавливают мастера Римской гильдии ювелиров в единственном экземпляре. Перстнем папы заверяют официальные документы, также его целуют паломники при встречах с понтификом.

Каким был папа римский Франциск. Фото

Согласно католической традиции, кольцо нельзя оставлять после смерти папы, чтобы никто не сделал его копию. В связи с этим, кольцо разобьют молотком, а его обломки положат в гроб Франциска.

Кроме того, в гроб положат четки, мешочек с монетами, страницу с краткой историей понтификата Франциска. Лицо священнослужителя накроют белой тканью. Все эти обряды будут выполнены перед тем, как окончательно запечатать гроб.