Названа сумма, которую потратят на похороны Папы Римского

Реформы, проведенные покойным Папой Франциском I, коснулись в том числе его собственных похорон и финансирования этого траурного события. Если раньше средства на это выделялись из казны Ватикана, то теперь, согласно опубликованному завещанию Франциска, он будет упокоен на средства анонимного благодетеля. Ватикан оповестил, что похороны пройдут в 9 утра по местному времени (10 мск) в субботу, 26 апреля.

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Почти 200 тысяч человек будут провожать в последний путь понтифика, в том числе 170 делегаций, представляющих государства всего мира. Среди высоких гостей - президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и их присутствие потребует серьезного усиления мер безопасности.

Имя богатого покровителя, который взял на себя расходы на похороны, не фигурирует в завещании Папы и не будет раскрыто на публике. Никаких официальных сообщений в этом отношении со стороны Ватикана не ожидается. Известно только, что это частное лицо, кого выбрал Бергольо еще при жизни.

Необходимая сумма уже передана настоятелю собора Санта-Мария-Маджоре, где пожелал быть похороненным Папа Франциск. Деньги пошли на гроб, убранство и подготовку гробницы для вечного упокоения понтифика.

Сколько же будут стоить похороны? Зная расходы на похороны предыдущих Пап, итальянское издание Skytg24 предположило, что на похороны понтифика может уйти от 600 тысяч до 1,5 млн евро, учитывая большое количество гостей. Однако, возможно, сумма будет сокращена, учитывая, что папа Франциск хотел, чтобы его похороны были организованы достаточно скромно и сдержанно.