В Польше посоветовали России «переживать за Владивосток»
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что России стоит «переживать за Владивосток». Об этом сообщает «RT на русском».
По словам Сикорского, российской стороне нужно «не фантазировать о завоевании Варшавы», а переживать за возможную потерю Хайшэньвэя — так называется Владивосток по-китайски. Какую именно угрозу имел в виду министр, он не уточнил.
«Он также утверждает, что РФ “никогда не будет править” в Киеве, Вильнюсе, Риге, Таллине и Кишиневе. Ещё пожаловался, что у России много земли», — сообщает источник.
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Ранее Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий.