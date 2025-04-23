Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что России стоит «переживать за Владивосток». Об этом сообщает «RT на русском».

По словам Сикорского, российской стороне нужно «не фантазировать о завоевании Варшавы», а переживать за возможную потерю Хайшэньвэя — так называется Владивосток по-китайски. Какую именно угрозу имел в виду министр, он не уточнил.

«Он также утверждает, что РФ “никогда не будет править” в Киеве, Вильнюсе, Риге, Таллине и Кишиневе. Ещё пожаловался, что у России много земли», — сообщает источник.

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Ранее Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий.