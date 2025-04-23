Проститься с папой римским Франциском приезжают тысячи верующих

Верующие массово прибывают в собор Святого Петра, где в настоящий момент находится гроб папы римского Франциска, для публичного прощания, — передаёт ТАСС. На входе выстроилась огромная очередь. Ранее состоялся обряд внесения гроба в собор — ему поклонились кардиналы и другие служители церкви. Сообщается, что на площади в этот момент собрались более 20 тысяч человек.

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Папу римского захоронят в субботу, 26 апреля. Согласно его последней воле тело перенесут в церковь Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой) после отпевания. В Риме тем временем ожидают прибытия 170 высокопоставленных делегаций. В их состав войдут в том числе главы государств и правительств.

По данным итальянских СМИ, смерть понтифика наступила в результате инсульта. Вскоре распространилась теория о новом конце света. Не прошла мимо и Айза Лилуна Ай, которая поделилась с подписчиками страшным пророчеством.

«Франциск — последний папа. После него "город на семи холмах будет разрушен, и страшный Судия станет судить людей"», — написала она в Telegram.

Публика теорию блогерши не поддержала.