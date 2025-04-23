Известная европейская актриса и певица Вальтраут Хаас умерла перед 98-летием

23 апреля ушла из жизни Вальтраут Хаас, австрийская актриса кино и телевидения и певица с фильмографией минимум в 130 пунктов.

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Хаас дебютировала на экране во второй половине 1940-х и последний раз снималась в 2020-м. На счету исполнительницы ряд наград, первую из них она получила еще в 1950-х.

Артистка умерла в родной Вене. 9 июня ей могло бы исполниться 98 лет.

Причина смерти не разглашается, передает IMDb.

Вальтраут Хаас пришла в шоу-бизнес как театральная актриса, вскоре начав получать предложения из киноиндустрии. Стартовый же ее проект - комедия "Вторая молодость" - стал классикой.

В списке ролей Хаас - "Маленькие удовольствия", "Дворец на озере", "Свадебная ночь в раю", "Паприка", "Цыганский барон" 1954-го.

Муж - актер, режиссер и сценарист Эрвин Штраль, супруги часто работали вместе. Сын - актер и режиссер Маркус Штраль.