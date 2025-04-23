Рубио: США стали лучше понимать позицию России по Украине

США стали лучше понимать российскую позицию по украинскому кризису после серии проведенных двусторонних консультаций. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

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«США занимаются тем, что изучают позицию России — и сейчас мы ее лучше понимаем, потому что лично разговаривали с российскими представителями после трех лет полного молчания. Также мы выясняем позицию Украины и пытаемся сопоставить, находятся ли эти ребята вообще в одном районе», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, если США выяснят, что если у Москвы и Киева совершенно разные позиции касательно урегулирования конфликта, то Вашингтон придет к выводу, что «они сильно далеки друг от друга и что установление мира в данный момент невозможно».

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21 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что позиции США и России касательно невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе полностью совпадают.