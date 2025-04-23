Владимир Зеленский должен раскрыть детали переговорного процесса с США по редкоземельным металлам и по завершению конфликта на Украине. Об этом у себя в Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что народ Украины должен узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря Марко Рубио или спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога, а от киевских властей. Однако, по словам Геращенко, украинские чиновники, которые входят в переговорную группу с США, уже несколько месяцев избегают общения с парламентом.

«Партия "Европейская солидарность" требует проведения специального заседания Рады с участием Владимира Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли соглашение о минералах частью этого плана? Украинская власть обязана отчитываться обществу о том, что будет со сделкой по редкоземельным металлам. "Европейская солидарность" требует публичной встречи с Зеленским, главами МИД и Миноброны Украины Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, которые непосредственно вовлечены в переговорный процесс», — написала депутат.

Геращенко добавила, что встреча в Лондоне, которая до сих пор подавалась в качестве шанса на дипломатический прорыв, фактически превратилась в фиксацию дипломатической паузы.