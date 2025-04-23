В Киеве пригрозили Москве ударом по параду Победы

Бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил в эфире Youtube-канала экс-нардепа Бориславы Березы, что Красная площадь в Москве является "законной целью" для ВСУ.

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Он допустил, что может готовиться удар по параду Победы в Москве 9 мая, так как там будет много военных.

"Еще раз подчеркиваю, Красная площадь – это законная цель для нас так же", - сказал Лапин.

Он отметил, что Россия объясняет свои ракетные удары по тем или иным объектам на Украине тем, что там находились военнослужащие ВСУ.

"На Красной площади сколько будет военных? Ну, так же Бог велел влупить, ну а почему бы и нет", – сказал бывший украинский парламентарий.

В ответ Борислав Береза заметил, что украинские спецслужбы не скрывают планирование такого удара и говорят, что "на 9 мая Москва примет украинские подарки".

"Москва должна принять эти подарки, особенно учитывая, что накоплено сейчас именно для этого", – намекнул Береза, не раскрыв, какое вооружение имеет ввиду.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отвечал на вопросы журналистов о том, не может ли Украина готовить какие-то провокации на те или иные праздники. Он отмечал, что от украинского руководства всего можно ожидать, но подчеркивал, что российские военные, Министерство обороны учитывают все риски и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.