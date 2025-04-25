RS: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине
Военный эксперт Анатоль Ливен выразил мнение в статье для американского журнала Responsible Statecraft, что Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
«Украина и Европа не могут позволить себе отказаться от мирного плана Трампа», — говорится в статье.
По словам Ливена, украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления.
Эксперт добавил, что отрицание инициативы Трампа не сможет изменить ход конфликта.
В CNN ранее отмечали, что союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Киева.