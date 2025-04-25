СМИ: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине

Военный эксперт Анатоль Ливен выразил мнение в статье для американского журнала Responsible Statecraft, что Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

«Украина и Европа не могут позволить себе отказаться от мирного плана Трампа», — говорится в статье.

По словам Ливена, украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления.

Эксперт добавил, что отрицание инициативы Трампа не сможет изменить ход конфликта.

В CNN ранее отмечали, что союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Киева.