Спикер парламента Турции призвал нацию быть готовой к землетрясению

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и граждан быть готовыми к землетрясению в стране.

"Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге", – передает слова парламентария агентство Anadolu.

По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не меньше 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона человек может понадобиться временное жилье.

Землетрясения магнитудой 6,2 и 4,4 произошли в Стамбуле 23 апреля. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. Как рассказывали очевидцы, в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и временно отключалось электричество.

За более чем два часа после землетрясения зафиксировано не менее 30 афтершоков. Также наблюдались десятки более мелких явлений.

В результате случившегося пострадал 151 человек, погибших нет. Кроме того, после подземных толчков не зарегистрировано негативных последствий, которые могли бы повлиять на электроснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию.