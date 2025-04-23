Франция обозначила одно из основных требований Европы по урегулированию на Украине

Lenta.ru

Уважение территориальной целостности Украины представляет одно из основных требований Европы по урегулированию конфликта на Украине.

Франция обозначила одно из основных требований Европы по урегулированию на Украине
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Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Уважение "территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев», — передает агентство слова представителя французского правительства.

Париж подчеркнул, что целью переговоров в Лондоне, которые проходят на более низком, чем планировалось, уровне является выстраивание «общего подхода, который США могли бы представить русским».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине по существующей линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что и Россия, и Украина, вероятно, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.

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