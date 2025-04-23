Франция обозначила одно из основных требований Европы по урегулированию на Украине

Уважение территориальной целостности Украины представляет одно из основных требований Европы по урегулированию конфликта на Украине.

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Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Уважение "территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев», — передает агентство слова представителя французского правительства.

Париж подчеркнул, что целью переговоров в Лондоне, которые проходят на более низком, чем планировалось, уровне является выстраивание «общего подхода, который США могли бы представить русским».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине по существующей линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что и Россия, и Украина, вероятно, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.