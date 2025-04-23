Пока вы не уснули: ультиматум Трампа Украине и требование Франции к Европе

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Стало известно об ультиматуме Трампа Украине

© Zuma/TACC

Украинская делегация направлялась в Лондон для обсуждения 30-дневного перемирия, которое, как сообщается, поддержали Франция и Великобритания, однако администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум и настаивала на принятии собственного мирного плана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа вместо этого хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант "либо принимай, либо уходи"», — сказано в сообщении.

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Франция обозначила одно из основных требований Европы по урегулированию на Украине

Уважение территориальной целостности Украины представляет одно из основных требований Европы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Уважение "территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев», — передает агентство слова представителя французского правительства.

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В МИД заявили о желании Запада вернуться в «афганскую игру»

Страны Запада активно пытаются вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

По словам главы российского МИД, Запад, в частности, инициировал через секретариат ООН новый формат консультаций, который получил название «дохийский формат» из-за встреч в Дохе. Лавров указал на то, что Западу «стало некомфортно» из-за того, что главную роль во внешнем сопровождении афганских процессов играли, прежде всего, страны, расположенные в этом регионе. Поэтому Запад решил вернуться, считает министр.

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На Западе рассказали, как поступок Зеленского сорвал переговоры в Лондоне

Кипрский журналист Алекс Христофору в социальных сетях заявил, что отказ государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио посетить Лондон из-за главы киевского режима Владимира Зеленского подорвал мирный план специального посланника Трампа Кита Келлога.

По его словам, накануне Зеленский выступил против условий плана Келлога признавать Крым российским.

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Зурабишвили попросила помощь у российской оппозиции

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о критическом моменте для оппозиции страны без денег Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом она рассказала пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), запись диалога доступна в их Telegram-канале.

Один из них созвонился с Зурабишвили и представился шахматистом и политиком Гарри Каспаровым (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом). Пранкер от его имени заверил, что предоставит финансовую помощь оппозиции Грузии.

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Страна НАТО создаст военную базу возле границы с Россией

Глава генштаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус заявил, что Таллин планирует создать военную базу в городе Нарва, расположенном на границе с Россией. Об этом сообщает ERR.

По словам Каруса, на базе в Нарве планируется разместить более 200 эстонских военнослужащих и «подразделения союзников». Генерал отметил, что Силы обороны получили «неожиданно положительный отклик» от парламентских партий, когда заявили о необходимости усилить военное присутствие в Нарве.

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Алаудинов назвал одну из «пригретых на груди России змей»

Если бы с конца 80-х годов ХХ века у власти были другие люди, не было бы ни распада СССР, ни войны в Чечне. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, которого цитирует Telegram-канал Молотов «Ахмат».

В качестве одной из личностей, которые способствовали политическому кризису, он назвал Анатолия Чубайса. Алаудинов вспомнил известное видео времен приватизации, на котором Чубайс объясняет продажу предприятий за бесценок желанием «забить еще один гвоздь в крышку гроба коммунизма».

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Ликвидирована медийная военнослужащая ВСУ "Ведьма"

© Соцсети

Под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике ликвидировали военнослужащую ВСУ с позывным Ведьма, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«Украинская военнослужащая Елена Савельева (Ведьма)... была замечена в пропагандистских сюжетах киевского режима под другими именами», — говорится в публикации.

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Дружественная страна прекратила авиасообщение с Россией

Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) приостановила полеты в Новосибирск из-за низкой загрузки и сложной ситуации в Мьянме, включая недавнее землетрясение, сообщил коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков.

По словам Таравкова, авиакомпания отменила все рейсы в весенне-летнем расписании из-за недостаточной загрузки. Аэропорт Толмачево предпринимал попытки поддержать перевозчика, но это не принесло значительного результата.

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В Госдуме отреагировали на секс-скандал в фигурном катании

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала сообщения о том, что родители юных фигуристок обвинили тренера из Новосибирска Константина Медовикова, являющегося членом президиума региональной федерации фигурного катания, в сексуальных домогательствах. В частности, мама 12-летней фигуристы Дарьи Антоновой заявила РИА "Новости", что тренер лез ее дочери под майку, целовал в губы, укусил за грудь.

Как объяснила Журова, фигурное катание является тем видом спорта, где от тренера требуются тактильные контакты. И всегда очень сложно понять, додумал ребенок или нет.

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