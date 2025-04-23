В Турции начали оценку ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле

Оценку после мощного землетрясения в Стамбуле начали власти Турции. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава Министерства внутренних дел республики Али Ерликая.

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Он написал, что подземные толчки магнитудой 6,2 произошло в стамбульском районе Силиври, Мраморное море. Также оно ощущалось в соседних провинциях.

«Управление по ликвидации стихийных бедствий и все команды соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба», – написал глава МВД Турции.

Напомним, данное землетрясение в Стамбуле оказалось одно из самых сильных для города, в котором проживают 16 миллионов человек.

Власти Турции сообщили, что информации о жертвах и разрушениях, на основании анализа сообщений, поступивших в центр экстренного вызова 112, нет.