Польский военный призвал «насолить России в Балтийском море»

Лейтенант запаса польской армии Максимилиан Дура заявил, что морские ветровые электростанции способны не только обеспечить польскую экономику экологичной и дешевой энергией, но также повысить безопасность страны, создав «систему раннего оповещения». Однако деньги на такой план «противостояния России» найти вряд ли удастся, отметил Дура в своей статье для портала Defence24.

Дура назвал «большой ошибкой» подход, в рамках которого морские ветровые электростанции рассматриваются как исключительно энергетическая инфраструктура. По его мнению, они способны оказать «огромное влияние на безопасность всего Балтийского моря» и на осведомленность об обстановке на море.

Дура заявил, что такие станции должны иметь «некую систему защиты», которая предупреждает (например, когда кто-то плавает между ветряными турбинами или проводит подводные работы вблизи) и вмешивается, чтобы предотвратить потенциально опасные действия. Чтобы система защиты ветропарков была эффективной, необходимо разработать комплекс мер наблюдения, оповещения и реагирования, подчеркнул автор статьи.

Однако ни одна из компаний, реализующих энергетические инвестиции в польской исключительной экономической зоне, не намерена вводить столь масштабную систему безопасности, отметил Дура. По мнению военного, проблема заключается в том, что Вооруженные силы Польши также не считают это своим приоритетом.

Дура отметил, что уже сейчас можно построить систему наблюдения и контроля путем установки радаров на отдельных ветряных турбинах. Однако информацию с датчиков необходимо где-то собирать, визуализировать и анализировать. Происходить это должно «в каком-то центре мониторинга на берегу». Такие центры пришлось бы укомплектовать сотрудниками, работающими в три смены, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, указал автор.

Более того, для защиты инфраструктуры на море потребовалось бы разместить быстрые, вооруженные катера или лодки, способные реагировать на противоправную деятельность при любых погодных условиях, подчеркнул Дура.

По мнению военного, если бы все эти меры были приняты, ни одно российское подразделение не смогло бы проникнуть незамеченным к объекту инфраструктуры.