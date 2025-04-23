СМИ: США недовольны отказом Украины признать Крым российским

Переговоры в Лондоне были сорваны из-за недовольства Вашингтона тем, что Киев отказывается принять предложение о признании Крыма частью России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Washington Post.

Ранее СМИ сообщили о том, что на переговорах в Лондоне 23 апреля США намерены предложить украинской и европейской делегациям признать Крым российским и заморозить боевые действия. После чего Владимир Зеленский публично заявил, что Украина не признает Крым российским «юридически».

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Сегодня запланированные в Лондоне переговоры на высоком уровне по вопросу урегулирования конфликта на Украине были отменены после того, как американские дипломаты внезапно отказались от участия в них, отмечает газета.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио изменил свои планы по визиту в Лондон. От поездки отказался и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Переговоры на высоком уровне были приостановлена на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Украины принять спорные предложения о передаче территорий. Также Киев настаивает на том, что «сначала необходимо обсудить полное прекращение огня, а все остальное - потом»», - заявил на условиях анонимности осведомленный о ситуации чиновник.

Издание напомнило, что вице-президент Джей Ди Вэнс ранее неоднократно предупреждал, что Соединенные Штаты откажутся от своих усилий по урегулированию кризиса, если Москва и Киев не достигнут соглашения в ближайшее время.

Напомним, что глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России. При этом полуостров вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.