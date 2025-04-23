В Раде сделали печальный вывод из-за срыва переговоров в Лондоне

Никто не желает встречаться с представителями киевского режима, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук на фоне срыва переговоров по Украине в Лондоне.

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"Учитывая происходящее, могли бы уже просто сообщение с файлом отправить. Это очевидные события, никто не хочет соприкасаться с представителями омерзительного режима", — поделился своей точкой зрения нардеп.

23 апреля американская газета New York Times (NYT) сообщила, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Зеленского признать Крым российским.

22 апреля газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 23 апреля в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым частью России, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для бывшей советской республики. По информации источников издания, Киев воспринял представленное ему на прошлой неделе в Париже предложение Соединенных Штатов по урегулированию вооруженного противостояния как последнее предложение, прежде чем американская сторона решит выйти из мирного процесса.