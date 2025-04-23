Готовил лично Буданов*: что известно о высланном из РФ агенте Молдавии

Высланный из России агент Молдавии Дмитрий Руснак в ходе допроса рассказал о своих контактах с главой украинской военной разведки Кириллом Будановым* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Отрывок допроса был показан в эфире «Первого канала».

Ранее ФСБ сообщила, что силовики пресекли деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии. По данным спецслужбы, Дмитрий Руснак прибыл в Россию в 2024 году «с заданием по сбору сведений закрытого характера».

Руснак должен был собрать информацию о планах властей РФ в отношении Молдавии, а также о российских силовиках и чиновниках, «участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении». В ФСБ подчеркнули, что Руснак пытался легализоваться в России, действуя в интересах молдавской разведки.

Гражданин Молдавии получил инструкции, согласно которым он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству «якобы во благо России», если бы попал в поле зрения спецслужб.

«В результате проведенного в отношении Д. Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден», - подчеркнули в ФСБ.

На видео ФСБ с допроса Руснака он рассказывает о своих беседах с Будановым*. В частности, по словам мужчины, они обсуждали боевые действия на Украине.

«Я не стеснялся говорить свою позицию открыто, он [Буданов*] злился, но уважал, что я говорю открыто с ним. Я ему говорил: «Ну ты же понимаешь, что шансов нет?». Он говорит: «Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия вместе взятая не сможет противостоять русской армии. [Я спрашивал его:] «Так а зачем ты готовишь меня?» - рассказал Руснак.

В ФСБ отметили, что Руснак не смог нанести реального ущерба безопасности в РФ. В феврале его выдворили с территории России и запретили въезд в страну на 60 лет.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.